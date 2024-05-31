Украина пыталась атаковать Татарстан беспилотниками «Лютый». Целью мог стать уникальный завод

На предприятиях Татарстана прошла эвакуация из-за угрозы атаки БПЛА

В Татарстане заметили летящие беспилотники, об устройствах сообщили жители республики. После сообщений о беспилотниках в некоторых предприятиях региона объявили эвакуацию сотрудников.

По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый».

В некоторых районах региона прозвучала сирена. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрылись на вылет и прилет, в республике ввели план «Ковер». Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

Жители сообщают как минимум о двух дронах в небе над регионом

В пресс-службе главы региона отметили, что все сотрудники промышленных предприятий проинструктированы о необходимых действиях, которые нужно предпринять при звучащей сирене. «По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "внимание всем", который означает необходимость эвакуации», — пояснили там.

По данным Telegram-канала Shot, над российским регионом был сбит один дрон. Предварительно, Татарстан пытались атаковать двумя беспилотниками. Местные средства массовой информации утверждают, что атаке едва не подвергся район около завода «Казаньоргсинтез». Всех работников предприятия успели эвакуировать. «Казаньоргсинтез» — единственный в России производитель сэвилена и бисфенола.

Дальнобойные беспилотники типа «Лютый» уже ранее запускали по Санкт-Петербургу. Летательные аппараты представляют собой реплику турецкого БПЛА «Байрактар».

В сети появились кадры сбитого над Татарстаном беспилотника

В сети также опубликовали кадры замеченного в Татарстане беспилотника. На видеозаписи заметен беспилотник самолетного типа и слышен характерный звук работы его мотора. Голос за кадром говорит, что снятый на видео летательный аппарат — второй, который пролетел мимо.

Позже в сети появились кадры обломков беспилотника, сбитого в Татарстане. На кадрах видны обломки беспилотного летательного аппарата, разбросанные в поле. От падения на месте происшествия образовалась воронка. Видеозапись, как сообщается, сделана в Атнинском районе Татарстана.

23 мая сообщалось, что в Татарстане сбили украинский беспилотник. Тогда уничтоженное устройство оказалось переделанным в дрон легкомоторным самолетом «Летучая лисица». Сведений о пострадавших не поступало.

