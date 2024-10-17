В Госдуме высказались о перспективах введения налога на бездетность в России

В ГД заверили, что проект о чайлдфри не связан с идеей налога на бездетность

В Госдуме высказались о перспективах введения налога на бездетность в России, заверив, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не связан с этой идеей, передает ТАСС.

Как заявила один из авторов пакета законопроектов о чайлдфри депутат Эльвира Аиткулова, вопрос о введение налога для россиян, у которых нет детей, в Думе якобы «даже не обсуждался».

«Хочу ответственно заявить, что разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно. Никак наш пакет законопроектов с введением налога на бездетность не связан», — обозначила Аиткулова.

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, предложили запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Одновременно с этим депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, что повлекло за собой череду обсуждений. Так, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о необходимости вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет в размере 40 тысяч рублей ежемесячно, назвав сумму «подъемной» для россиян.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что прежде, чем выдвигать какую-либо резонансную инициативу, депутатам следует проработать проект в профильном комитете, обсудить идею с правительством и главное — посоветоваться с избирателями.