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04:30, 17 октября 2024Наука и техника

В российские спутники захотели внедрить ИИ

Sitronics Space изучает возможность внедрения ИИ в спутники

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) захотела внедрить искусственный интеллект (ИИ) в спутники. Об этом директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин сообщил ТАСС.

«Наши инженеры изучают возможность исполнения моделей искусственного интеллекта прямо на борту космического аппарата», — сказал он.

Директор департамента подчеркнул, что это могут быть модели для самостоятельного выбора спутниковых снимков с дефектами и автоматического обнаружения наземных объектов. Такие решения могут ускорить предоставление актуальных данных потребителю.

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По словам Ильина, еще одним направлением на рынке космических технологий стали большие языковые модели. Они позволят пользователям получать необходимую информацию без специальных навыков работы с данными дистанционного зондирования Земли.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) запустит 28 космических аппаратов осенью. Они отправятся на орбиту в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами «Ионосфера-М» №1 и №2.

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