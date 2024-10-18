Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 18 октября 2024Экономика

Глава ФНС России предложил способ решения кадровой проблемы

Егоров: проблему с кадрами может решить переток из госсектора, использующего ИИ
Даниил Егоров

Даниил Егоров. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Госсектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается нехватка работников, за счет высвобождения сотрудников в связи с использованием новых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Предложенный им способ решения проблемы приводит РБК.

Говоря о перспективе применения ИИ, главный российский налоговик отметил, что в связи со значительной численностью работников госсектора «как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка».

Егоров указал, что в обозримом будущем «в цифру» уйдет много рабочих процессов и это уже происходит. «То, что я наблюдаю даже у нас в службе, у нас требования к кандидатам меняются фундаментально», — резюмировал он.

Показатели безработицы в России уже долгое время находятся на рекордно низком уровне, в чем власти видят в том числе вызовы для развития экономики. Центробанк, комментируя сентябрьское решение о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых, указывал, что заработки россиян растут быстрее производительности труда. Также отмечалось, что нехватка работников на рынке труда остается главным барьером для расширения объемов производства.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Кеш не вариант». Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать один актив

      В НАТО высказались о снижении поддержки Украины

      Россиянам назвали признаки мошенничества со счетчиками

      В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

      В МИД России заявили о готовности Зеленского продать страну

      «Калашников» испытает боевые электромотоциклы

      На Украине полиция опечатала собор УПЦ после попытки его захвата со стороны ПЦУ

      На Украине терапевт медэкспертизы купил себе 13 квартир и три Tesla

      Болгар опубликовала фото с Дуровым после блокировки аккаунта в Instagram

      Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше