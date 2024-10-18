Подозреваемого в домогательствах к падчерице россиянина задержали при попытке побега

Жителя Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей

В Санкт-Петербурге силовики при попытке покинуть страну задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над падчерицей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в Следственный комитет (СК) России обратился биологический отец девочки и сообщил о насилии его дочери со стороны отчима. С его слов, в период с мая 2023 года по сентябрь 2024-го 40-летний местный житель домогался своей 11-летней падчерицы.

Подозреваемый был задержан в Зеленогорске с купленными билетами в Узбекистан. СК возбудил уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест.