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20:32, 18 октября 2024Моя страна

В России построят «Клевое место»

В Башкортостане построят туристический комплекс «Клевое место»

Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

В России решили построить туристический комплекс «Клевое место». Об этом пишет телеканал UTV в своем Telegram.

По данным издания, в правительстве Башкортостана местная предпринимательница выиграла грант на 10 миллионов рублей, которые она планирует вложить в строительство упомянутого комплекса с лодками и квадроциклами напрокат.

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Уточняется, что «Клевое место» расположится в Бураевском районе республики рядом с рыбной фермой и кемпингом «Домик у пруда». Известно, что на территории уже имеются два гостевых домика. До конца 2026 года планируется возвести еще три строения с пирсами для рыбалки, мангальными зонами и беседками.

Ранее в октябре миллионы туристов устремились в один российский город. В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что с начала 2024 года популярный курорт принял свыше 4,3 миллиона отдыхающих.

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      Екатерина Ештокина
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