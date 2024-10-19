Бывший футболист сборной России оправдал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

Павел Погребняк оправдал ненависть фанатов «Зенита» к Александру Соболеву

Бывший футболист сборной России Павел Поребняк высказался об отношении фанатов «Зенита» к форварду команды Александру Соболеву. Его слова приводит Sport24.

Он оправдал ненависть болельщиков к игроку. «Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь», — заявил Погребняк.

Экс-игрок также дал совет Соболеву, как изменить отношение болельщиков к себе. «Хорошей игрой и голами», — добавил Погребняк.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он выступал за столичный клуб с 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.