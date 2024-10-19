«Эвакуации не будет». Солдаты ВСУ не могут отступить из-под Курска. У них нет еды, воду приходится пить из болота

Пленный ВСУ Чмиль: командование заявило, что отступить из-под Курска не выйдет

Пути отступления в Курской области для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезаны, они не могут эвакуироваться. О приказах командования и ситуации на местах рассказал военнопленный Александр Чмиль.

Мужчина был мобилизован, хотя состоял на учете в наркодиспансере. Он отметил, что не ожидал оказаться прямо на линии боевого соприкосновения — в глубине Курской области. Украинский военный спросил у командира, что они здесь делают, на что получил ответ, что солдаты прикрывают отход 82-й бригады ВСУ. «Я вам скажу честно — там воевать некому, потому что все за 52, 42 мне (...) все остальные — деды», — пожаловался Чмиль. Кроме того, украинским военным не поставляли провиант, им приходилось пить воду из болота — кипятить и добавлять специальные таблетки.

Сказали, что эвакуации не будет, потому что пути подъезда перекрыты. Мы пошли в деревню сдаваться. (...) Меня там взяли в плен, не били, накормили, дали воды Александр Чмиль пленный военнослужащий ВСУ

ВСУ попали в окружение в Курской области

Как писал Telegram-канал Shot, в «котле» оказались около 500 военных. Противник потерял почти все танки и не может выйти из окружения на данном этапе. Также благодаря подрыву мостов затруднена ротация подразделений.

Сейчас все попытки ВСУ прорваться заканчиваются провалом и еще большими потерями бронетехники.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России подорвали мосты в Суджанском районе Курской области для срыва ротаций и логистики украинской армии. Объекты были уничтожены неподалеку от населенного пункта Махновка, где Российская армия ведет активное контрнаступление.

Военные эксперты заявили о переломе в битве за Курскую область

Опрошенные «Лентой.ру» военные эксперты считают, что переломный момент уже произошел или происходит сейчас. Член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что для противника ситуация ухудшается, особенно с наступлением сезонного периода непогоды. «Вопрос стоит в том, что для киевского режима на первый план здесь уже выходит политическая целесообразность, как они ее понимают, — дотянуть, досидеться до итогов выборов президента США», — порассуждал он.

Также, по словам Дандыкина, в Курской области уже «переварено» значительное число украинских частей, как элитных войск, так и обычных. Военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил схожее мнение.

Сейчас идет процесс активного сжимания кольца. Более того, в основном на этом направлении выбита бронетехника противника, они уже действуют в пешем строю, в лесополках. У них нет доступа к подвозу материальных средств, горюче-смазочных материалов Андрей Кошкин военный эксперт Ассоциации военных политологов

Около 300 бойцов ВСУ попытались бежать из «полукотла»

Бегство солдат с позиций в районе Толстого Луга под Курском попало на видео. Украинские военные попытались избежать попадания в «полукотел», однако Вооруженные силы РФ нанесли по бегущим солдатам противника удар из артиллерии, а также атаковали их дронами.

На выложенных кадрах было видно, как бойцы ВСУ идут длинной цепью по полям, а после пытаются увернуться от сброшенных с дрона снарядов.