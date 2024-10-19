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17:46, 19 октября 2024Спорт

Фигуристка-чемпионка назвала причину признания об изнасиловании

Фигуристка Солен Мазинг заявила, что молчание об изнасиловании разрушило ее

Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка Эстонии в танцах на льду, фигуристка Солен Мазинг на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) назвала причину признания об изнасиловании.

Спортсменка заявила, что молчание о сексуальном насилии со стороны другого спортсмена разрушило ее. «Молчание защищает агрессоров, а не жертв. Пришло время говорить», — написала Мазанг.

Впервые об изнасиловании Мазинг заявила 21 сентября. Она уточнила, что это произошло на соревнованиях в прошлом сезоне. По словам спортсменки, она все еще встречается с насильником на соревнованиях.

Мазинг родилась в Париже, за Эстонию она выступает с 2021 года в паре с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Спортсмены являются двукратными чемпионами Эстонии, а также обладателями бронзы на юниорском этапе Гран-при во Франции.

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      Анастасия Борисова
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