В США запланировали ядерные испытания

NNSA: США проведут в Неваде субкритические подземные ядерные испытания

США запланировали провести субкритические ядерные испытания в Неваде. Об этом сообщили в корпоративном плане Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

«Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде, чтобы лучше понять характеристики старения, сертифицировать запас без испытаний ядерного взрывчатого вещества и собрать данные о ядерных материалах и новых изготовленных компонентах», — говорится в соответствующем документе.

Указывается также, что полигон, на котором будут проводить испытания, располагает уникальным оборудованием для соответствующих субкритических экспериментов, не являющихся полноценными ядерными испытаниями, от которых Вашингтон и Москва отказались в 90-х годах XX-го века.

В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний США будет «зеркальный ответ». Он также прокомментировал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России в ноябре 2023 года словами «у Москвы кончилось терпение».