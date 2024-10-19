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10:34, 19 октября 2024Бывший СССР

«Взорвали нашу позицию и хотели добить». Группа военных попала в засаду штурмовиков ВСУ. Как им удалось спастись?

Боец ВС РФ Малек в одиночку дал бой наступающим штурмовикам ВСУ в Георгиевке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группа российских бойцов в Георгиевке наткнулась на засаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из домов. Тогда российский военный в одиночку дал отпор противнику и вытащил раненых товарищей. Об этом случае рассказал военный с позывным Китаец.

Боец отметил, что они вступили в стрелковый бой с украинскими солдатами, потом начали отходить, чтобы удержать позицию. Ночью ВСУ вернулись, предприняли попытку штурма, но не преуспели. Российских военных закидывали гранатами и дымовыми шашками, «хотели выкурить оттуда», предлагали сдаться.

Утром «Баба яга» привезла подарок — ТМ, противотанковую мину, разбудили нас, так скажем, взорвали нашу позицию и хотели добить, я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малек — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем

Китаецвоеннослужащий ВС России

Российский военный отстрелялся от ВСУ, и они ушли, вероятно, раненые. Позднее бойцов ВС РФ оттянули ближе к российским позициям для эвакуации — у них были осколочные ранения и контузия. Штурмовик добавил, что ВСУ избегают прямого контактного боя, поскольку российские военнослужащие лучше подготовлены. В этой связи противник полагается на беспилотники и артиллерию.

Кадр: РИА Новости

Другой российский штурмовик, несмотря на ранение от БПЛА, помог эвакуировать раненого товарища

В ходе боев за Максимильяновку при выезде на эвакуацию боец получил ранение в результате атаки БПЛА ВСУ, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища. «Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе — ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было», — поделился боец эвакуационной группы с позывным Дым.

За время штурма и освобождения Максимильяновки военный эвакуировал восемь раненых. Сейчас он уже прошел лечение и готов вернуться.

Между тем штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» с позывным Шакир раскрыл страх бойцов ВСУ в Максимильяновке. Он рассказал, что украинцы сбегали при риске столкнуться с ВС РФ в ближнем бою. «Мы подходили к ним близко-близко, и они отступали. И так из дома в дом. Близкого боя они боятся. Поэтому мы рвались всегда вперед. Чем ближе к ним, тем быстрее они отступали», — объяснил военный. Противник способен вести себя «дерзко и агрессивно» только на расстоянии, заметил он.

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      Алина Гончарова
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