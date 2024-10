Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов

Роналду выпустил коллекцию люксовых часов совместно с ювелирным брендом

Португальский футболист Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов совместно с люксовым ювелирным брендом Jacob & Co. Об этом он заявил в своем аккаунте X (бывший Twitter).

В коллекцию Роналду вошли шесть моделей часов. «Модели Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», — отметил он в посте. Flight of CR7 из розового золота представлена в красно-черной цветовой гамме. На этих часах изображен Роналду, забивающий гол в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012-2013 годов. Модель Heart of CR7 из нержавеющей стали выполнена в зеленых оттенках, отсылающих к футбольному полю.

Бренд выпустил 999 экземпляров лимитированной серии. Цены на часы варьируются от 29 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей) до 160 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей).

Отмечается, что футболист и основатель Jacob & Co Джейкоб Арабо сотрудничают уже более 20 лет. В прошлом году Роналду получил часы Twin Turbo Furious Baguette лично из рук Арабо. Их стоимость достигала 1,3 миллиона долларов (125 миллионов рублей). После перехода футболиста в команду «Аль-Наср» в январе 2023 года Jacob & Co презентовала ему эксклюзивные Caviar Flying Tourbillon за 780 тысяч долларов (75 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2024 году. Рейтинг возглавил нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.