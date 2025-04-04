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23:28, 4 апреля 2025Спорт

Ротенберг нецензурно выругался во время матча плей-офф КХЛ

Тренер СКА Ротенберг нецензурно выругался во время матча плей-офф КХЛ с «Динамо»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг нецензурно выругался во время пятого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо». Трансляция велась на сайте турнира.

Специалист остался недоволен действиями нападающего «Динамо» Макса Комтуа, который в конце первого периода задел защитника СКА Илью Карпухина. Ротенберг обратился с бранью на английском и русском языках к Комтуа и судьям.

Встреча завершилась победой СКА в овертайме со счетом 4:3. Москвичи ведут в серии до четырех побед — 3:2.

Во время первого матча между командами Ротенберг эмоционально спорил с арбитрами с использованием нецензурной лексики. При этом на пресс-конференции он заявил, что на стадионе была культурная атмосфера.

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