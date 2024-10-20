RT: латиноамериканские наемники жалуются на нелогичные приказы командиров

Латиноамериканские наемники, которые числятся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на нелогичные приказы командиров. Об этом свидетельствует запись радиоперехвата их разговора, оказавшая в распоряжении RT.

«Не надо отдавать мне нелогичные приказы», — сказал один из бойцов. Уточняется, что иностранные военные находятся в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Наемники также заявляют, что прибывшие военные не получают никакой информации, «все идет своим чередом».

Кроме того, наемник отмечает, что хочет разорвать контракт с ВСУ, если ему удастся выбраться. RT подчеркивает, что боевой дух иностранных военнослужащих находится на крайне низком уровне.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ. До этого координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении наемников в подконтрольном Киеву Запорожье.

