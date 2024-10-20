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23:58, 20 октября 2024Спорт

Сменившая гражданство российская фигуристка оценила предпоследнее место на турнире

Экс-россиянка Морозов о предпоследнем месте на Гран-при: сделали все возможное

Фото: Chris Jones-Imagn Images / Reuters

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, ныне представляющая США в танцах на льду с Джеффри Ченом, оценила выступление на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-2024/2025 Skate America. Ее слова приводит Golden Skate в соцсети X.

Морозов рассказала, что их вызвали на этап в последний момент, а также напомнила, что они катаются в паре только шесть месяцев. По словам экс-россиянки, они сделали все возможное в этих обстоятельствах. «Сегодня была борьба, мы не показали лучшее, на что способны, но мы все равно гордимся собой. Небольшие ошибки здесь и там — и мы все равно веселились, и это главное», — отметила она.

Морозов и Чен заняли предпоследнее, девятое место на турнире. За два проката они получили от судей 166,73 балла.

В июне 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Морозов сменить спортивное гражданство. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным, а также с Игорем Еременко, за которого вышла замуж.

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      Дарья Коршунова
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