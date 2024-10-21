Мостовой прокомментировал решение «Спартака» об отмене его стажировки

Мостовой после отмены стажировки в «Спартаке» заявил, что есть другие команды

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение красно-белых об отмене его тренерской стажировки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что не смог приехать на стажировку из-за болезни. «Ну и что? Есть много других команд», — добавил Мостовой.

Об отмене стажировки Мостового рассказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников. По его словам, такое решение принял «Спартак».

Ранее Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после операции. Экс-игрока госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.