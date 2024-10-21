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20:32, 21 октября 2024Наука и техника

Обнаружен способ спасти тысячи жизней от ожирения

PNAS: обнаружен способ спасти тысячи жизней от ожирения

Фото: i yunmai / Unsplash

Ученые Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Флориды обнаружили, что расширение доступа к новым препаратам для снижения веса может спасти в США 40 тысяч жизней в год. Это исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и требует необходимости ограничения барьеров, затрудняющих доступ к этим лекарствам.

Ученые сконцентрировались на агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), таких как Ozempic и Wegovy, а также на препаратах, воздействующих на рецепторы GIP/GLP-1, таких как тирзепатид. Эти лекарства доказали свою эффективность в снижении веса, что делает их важным фактором в борьбе с ожирением и его последствиями, такими как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи проанализировали данные о смертности, индексе массы тела (ИМТ), а также распространенности ожирения и ограничения доступа к препаратам из-за их высокой стоимости и страховых ограничений. Ученые использовали эти данные для оценки снижения риска летальных исходов при расширении доступа к лекарствам для похудения.

Оказалось, что при полном доступе к препаратам всех нуждающихся можно спасти 42 027 жизней в год, из которых около 11 769 — люди с диабетом 2-го типа. Авторы исследования отмечают, что основным барьером для доступа к этим лекарствам является их высокая стоимость. Программы Medicare и Medicaid не всегда открывает бесплатный доступ к этим препаратам, а частные страховки порой требуют значительных доплат. Расширение доступа к лекарствам станет необходимым шагом для улучшения здоровья населения и снижения смертности.

В выводах исследователи учитывают необходимость решения проблем, связанных с ценовой политикой и доступностью лекарств, особенно в регионах с высоким уровнем ожирения у населения. Они отмечают, что устранение этих барьеров может снизить смертность и улучшить качество жизни миллионов американцев.

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      Александр Еникеев
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