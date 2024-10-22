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17:56, 22 октября 2024Культура

Адвокат Киркорова ответил на обвинения в адрес артиста в пропаганде ЛГБТ

Адвокат Добровинский назвал провальной проверку Киркорова на пропаганду ЛГБТ
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы исполнителя Филиппа Киркорова, заявил, что проверка артиста на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) обречена на провал. Его слова передает «Газета.Ru».

Как сообщил Добровинский, заявление в полицию от активистов движения «Сорок сороков» обречено на провал.

«Люди слышат то, что хотят услышать. Они всегда будут находить, что бы ни сказал Филипп. Думаю, это все обречено на провал, если не на пиар этой организации. Это смешно: проверка, рентген, МРТ. Просто ни о чем. Ничего не будет», — заявил юрист.

Ранее сообщалось, что Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за фразы, сказанной на шоу Димы Масленникова.

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      Андрей Шеньшаков
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