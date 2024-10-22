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14:34, 22 октября 2024Россия

В России прокомментировали атаку ВСУ на спиртзаводы

Депутат Журова заявила о связи спиртзаводов с военными целями после атак ВСУ

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Технически подкованные державы обучают Вооруженных силы Украины (ВСУ), убеждена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала ночную атаку на российские спиртзаводы.

«Спирт имеет отношение к военным целям. Есть, где он используется. Нам надо еще больше усиливать бдительность. Понятно, что их учат технологиям. Все технически подкованные державы стараются им помочь. Нашими силами ПВО много сбивается, но что-то и долетает, к сожалению. Это лишний повод еще усилить наше внимание», — отреагировала Журова.

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21 октября 2024

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 октября атаковали четыре российских спиртзавода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, под удар попали предприятия, расположенные в Тульской, Воронежской и Тамбовской областях. В последней после удара беспилотника начался пожар.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что в ночь на 22 октября в небе над российскими регионами были сбиты 18 беспилотников ВСУ самолетного типа — такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

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