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02:38, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Британский журналист поблагодарил Путина за убежище в России

Британский журналист Филлипс поблагодарил Путина за временное убежище в России
Грэм Филлипс

Грэм Филлипс. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление временного убежища на территории страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Филлипс также выразил благодарность всем, кто его поддерживает в трудное время. Он назвал свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России не просто документом, а жизненным документом.

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«Спасибо огромное России, Владимиру Владимировичу за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать», — написал он.

Журналист добавил, что его семью в Великобритании преследуют: они получали угрозы. Кроме того, правительство пыталось «совершить налет» на его дом в Лондоне

Ранее Филлипс получил временное убежище в России. Об этом написала представитель МВД России Ирина Волк

До этого сообщалось о введении санкций против Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Медиаконтент, публикуемый журналистом, Британия сочла поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

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      Марина Совина
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