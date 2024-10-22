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17:48, 22 октября 2024Из жизни

В европейской стране зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

AP: в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний зафиксировал первый в стране случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Институт имени Роберта Коха (RKI) во вторник, 22 октября, сообщил, что в европейской стране впервые обнаружен случай заражения более заразным штаммом чумы обезьян, чем прежние. Специалисты учреждения не стали уточнять подробности, однако заверили, что внимательно следят за ситуацией.

До сих пор подавляющее большинство случаев заболевания зарегистрировано в Конго. Всего вспышки чумы обезьян происходили в 18 из 55 стран Африки. Правительства государств борются с инфекцией разными методами. Служба здравоохранения Ганы призвала население страны воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. Организация выступила с таким заявлением после того, как еще один случай заболевания опасной болезнью был зафиксирован в Северо-Западной области страны. Всего в Гане, население которой составляет 33 миллиона человек, зарегистрировано 230 случаев заражения в десятках округов.

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Согласно официальным данным, лишь за одну неделю в середине октября было зарегистрировано около тысячи смертей от заболевания. Общее число предполагаемых случаев заражения оспой обезьян в Африке с начала года в настоящее время составляет 42 438, причем 8113 из них точно подтверждены.

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян за пределами Африки зафиксировали в августе 2024 года в Швеции. Тогда же глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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      Екатерина Лобанова
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