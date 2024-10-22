Samsung отказалась от выпуска дешевых складных смартфонов

SamMobile: Samsung не захотела выпускать недорогой складной смартфон

Корпорация Samsung сконцентрируется на выпуске премиальных складных смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на заявление неназванного топ-менеджера компании, который сообщил, что корейский IT-гигант не заинтересован в выпуске дешевого складного устройства. «На данный момент у нас нет планов выпускать отдельный продукт с более низкой ценой», — прокомментировал собеседник недавний анонс аппарата Galaxy Z Fold Special Edition, оцененного в 195 тысяч рублей.

По словам представителя Samsung, в корпорации хотят создавать девайсы, которые «расширяют возможности» пользователей. В компании рассматривали вариант выпуска недорого складного аппарата, но отказались от этой идеи. Об этом, в том числе, в апреле рассказывали инсайдеры.

Специалисты SamMobile отметили, что у Samsung есть два способа продолжить лидировать на рынке складных смартфонов — либо выпускать дорогие гаджеты с «убойными» функциями, либо производить компромиссные девайсы. Авторы подытожили, что компания рискует быть «побежденной в сегменте смартфонов, который она популяризировала».

Ранее специалисты IDC рассказали, что мировые поставки смартфонов выросли в третьем квартале 2024 года. Аналитики отметили, что это пятый подряд квартал, в котором поставки телефонов растут, несмотря на макроэкономические проблемы.