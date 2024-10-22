Обвинение запросило срок для водителя упавшего с моста в Мойку автобуса

В Петербурге прокурор запросил срок для водителя упавшего в реку автобуса

В Санкт-Петербурге гособвинитель запросил срок для водителя автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку Мойка. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС.

Прокурор потребовал назначить обвиняемому в нарушении правил дорожного движения водителю шесть лет и десять месяцев колонии общего режима. В последнем слове водитель раскаялся, попросил прощения у семей пострадавших и признался, что причиной случившегося стало фактическое отсутствие сна между рабочими сменами.

Трагедия произошла 10 мая. После того как автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, он упал в реку Мойку. Несколько человек пострадали. Шестерых спасти не удалось.

В сентябре суд приостановил деятельность ООО «Такси» — компании-перевозчика, которой принадлежал упавший в реку транспорт.