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18:29, 22 октября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ правильно выбрать курицу для готовки

Фермер Вовненко: куриное мясо белого цвета подойдет для жарки и запекания

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Чтобы правильно выбрать курицу для готовки, нужно обращать внимание на цвет мяса, заявил фермер Алексей Вовненко. Способ сделать это он раскрыл россиянам в программе Пятого канала «Страна советов».

«Основной стандарт — это цвет кожи, цвет мяса. Более белая — более жирная», — объяснил специалист. По его словам, более жирно куриное мясо белого цвета хорошо подойдет для жарки или запекания. Вовненко добавил, что куриное мясо с желтым оттенком лучше использовать для супа.

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В материале также отмечается, что при выборе продукта в магазине важно обращать внимание на срок годности продукта, а также на производителя. При этом, как подчеркнули в статье, патогенные микроорганизмы, которые могут содержаться в свежем курином мясе, погибают при правильной термической обработке.

Ранее диетолог Елена Игнатикова развеяла миф о свинине. Она назвала это мясо источником белка и витаминов.

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      Вера Владзиевская
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