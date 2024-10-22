Устроившие игры в море каланы аппетитно поели крабов и попали на видео

Выдра и ее детеныш аппетитно поели крабов в море и попали на видео

Россиянин показал курильскую повседневность из жизни каланов. Он запечатлел выдр, облюбовавших бухту Кашалот, их игры в море и синхронное поедание крабов. Запись публикует Telegram-канал АСТВ.

На первом видео показано, как взрослая выдра лежит на спинке на волнах, пока на нее залезает детеныш. Он играет с матерью, как бы обнимая ее. Затем калан ныряет и вновь становится заметным, уже успев спрятаться за матерью, пока та не видит. Тем временем взрослая выдра оглядывается по сторонам в поисках детеныша.

Также в объектив попала синхронная трапеза морских выдр. На втором видео заметны небольшие крабы в лапках животных. Каланы спокойно и «очень аппетитно» их поедают, лежа на спинках.

Недавно в фотоловушку попали две дальневосточные выдры. В ночи они уютно устроились на выемке в камне и занялись бытовыми делами.

В конце лета на острове Фуругельма в Приморском крае также заметили дальневосточную нерпу, которая «побаловала себя отдыхом на белоснежном морском песке». Увидевший млекопитающее инспектор «Земли леопарда», снимая видео, отметил, что «нерпа загорает».