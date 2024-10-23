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15:21, 23 октября 2024Моя страна

Дата рождения сына помогла россиянину выиграть 10 миллионов рублей

Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей с помощью даты рождения сына

Фото: Christian Bowen / Unsplash

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей с помощью даты рождения сына. Об этом сообщает a42.ru.

Как рассказал мужчина, выигрышная комбинация была составлены из комбинации даты рождения сына и его собственной.

«Зашел, как обычно, в приложение проверить результаты и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — рассказал он. На выигрыш россиянин планирует купить жилье и обновить автомобиль.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области выиграл в лотерею свыше 15 миллионов рублей. К победе его привели числа 17, 8, 3, 14, 15, 4, 19, 7, отмеченные в первом поле билета, и 2 — во втором.

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