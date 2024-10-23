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02:30, 23 октября 2024Мир

В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать посла России

Захарова об угрозе Сикорского выслать посла РФ: больше глава МИД ничего не умеет

Фото: Elena Stadnichenko / Roscongress / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на угрозу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского выслать российского посла Сергея Андреева. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, «больше глава МИД Польши ничего и не умеет».

22 октября МИД отозвал разрешение на работу консульства России в Познани. Сотрудники дипмиссии будут признаны «нежелательными лицами» в Польше. В свою очередь, Мария Захарова предупредила, что «на очередной враждебный шаг со стороны Польши Москва даст болезненный ответ».

Кроме того, Сикорский допустил высылку посла России из страны. «До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить», — заявил он.

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      Марина Совина
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