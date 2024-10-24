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14:55, 24 октября 2024Из жизни

Организатор «Мисс Россия» оценила влияние политики на результаты конкурса «Мисс Вселенная»

Организатор «Мисс Россия» Анастасия Беляк: конкурс «Мисс Вселенная» вне политики

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная», в котором Россию будет представлять победительница «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, вне политики. Об этом на пресс-конференции рассказала директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Беляк, обладательницы титула «Мисс Россия» участвуют в конкурсе «Мисс Вселенная» уже больше 20 лет, и на протяжении всего этого времени у российской команды не возникало никаких проблем, связанных с политической обстановкой в России и мире. Беляк отметила высокий профессионализм и внимательность команды организаторов к каждой из 130 претенденток.

На вопрос, есть ли у команды Валентины Алексеевой какой-то план действий на случай провокаций от делегаций недружественных стран, Беляк ответила, что в разработке такого плана нет необходимости, поскольку политика не оказывает решающего влияния на результаты конкурса.

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«Мы надеемся, что ничего подобного не будет. Потому что опыт предыдущих лет — наверное, даже чуть более жестких, чем нынешний год, — показал, что на каком-то серьезном уровне ничего не происходит. Есть отношения между участницами, но они могут сложиться или не сложиться при любых обстоятельствах. <...> Из опыта предыдущих лет я могу сказать, что у нас не было ни одной сложной ситуации, где нужно было бы как-то готовиться и серьезно отражать удары других делегаций. Ничего подобного не было. И это говорит о профессионализме команды "Мисс Вселенная"», — отметила Беляк.

Директор российского конкурса также подчеркнула, что дирекция «Мисс Вселенной» устраивает онлайн-встречи с участницами, на которых часто обсуждается то, как «важно работать в едином формате и не допускать подобных [политически обусловленных] ситуаций». Беляк считает, что организаторы считают своим главным приоритетом комфорт и безопасность представительниц всех стран.

Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024» пройдет 16 ноября в Мексике.

Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса медицинского института, в котором она учится.

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      Антонина Черташ
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