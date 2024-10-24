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13:43, 24 октября 2024Наука и техника

Российский «Гремящий» выполнил стрельбу «Калибром»

Корвет «Гремящий» выполнил стрельбу «Калибром» на дальность 1300 километров

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Корвет Тихоокеанского флота России «Гремящий» проекта 20385 выполнил практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» на дальность 1300 километров. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу по береговой цели высокоточным комплексом "Калибр" из акватории Авачинского залива. Ракета "Калибр" в расчетное время успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что особенностью стрельбы стал пуск «Калибра» в сложных метеорологических условиях. Закрытие района выполнения стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

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Корвет «Гремящий» спустили на воду в 2017 году, а в 2020-м корабль передали заказчику. Корвет получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 для пуска ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Также в арсенал «Гремящего» входит зенитный ракетный комплекс «Редут», противолодочный комплекс и артиллерия.

В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на надводные корабли, подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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