Российский «Гремящий» выполнил стрельбу «Калибром»

Корвет «Гремящий» выполнил стрельбу «Калибром» на дальность 1300 километров

Корвет Тихоокеанского флота России «Гремящий» проекта 20385 выполнил практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» на дальность 1300 километров. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу по береговой цели высокоточным комплексом "Калибр" из акватории Авачинского залива. Ракета "Калибр" в расчетное время успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что особенностью стрельбы стал пуск «Калибра» в сложных метеорологических условиях. Закрытие района выполнения стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Корвет «Гремящий» спустили на воду в 2017 году, а в 2020-м корабль передали заказчику. Корвет получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 для пуска ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Также в арсенал «Гремящего» входит зенитный ракетный комплекс «Редут», противолодочный комплекс и артиллерия.

В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на надводные корабли, подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.