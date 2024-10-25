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19:41, 25 октября 2024Мир

МИД России раскрыл детали договора с КНДР

Захарова: договор РФ с КНДР не будет направлен против третьих стран
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Договор о сотрудничестве России и КНДР будет бессрочным, носит неконфронтационный, оборонительный характер, а также не направлен против интересов третьих стран. Детали соглашения раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Подписание указанного документа является закономерным следствием выхода традиционных отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на беспрецедентно высокий уровень, а также происходящих сдвигов в геополитической обстановке», — отметила дипломат.

По ее словам, договор нацелен на углубление партнерства и стратегической кооперации в приоритетных для сторон направлениях, а также на построение справедливой международной системы.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Он добавил, что какие-либо дополнительные параметры военной помощи, не указанные в соглашении, не являются предметом публичного обсуждения.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств. Он добавил, что подобные вопросы военного партнерства являются суверенным решением России и КНДР.

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      Семен Александров
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