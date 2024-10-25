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15:35, 25 октября 2024Россия

В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

Депутат Чепа назвал нападки Зеленского на генсека ООН признаком слабости
Алексей Чепа

Алексей Чепа . Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на генсекретаря ООН Антониу Гутерриша говорят о его слабости, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На поведение политика он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский нахамил Гутерришу в международный день ООН из-за визита последнего на саммит БРИКС. Украинский лидер заявил, что в этот день важно помнить о целях и принципах организации, хотя некоторые ее представители предпочитают находиться на мероприятиях в Казани, игнорируя устав ООН.

Судя по его действиям, Зеленский сегодня находится на грани срыва, видя, что интерес и поддержка его коллективным Западом всячески падает, возможность обращаться к каким-либо странам за оказанием помощи, поддержки в интересах Украины не увенчивается успехом

Алексей Чепадепутат Госдумы

Депутат отметил, что саммит БРИКС вызвал колоссальный интерес всего мира, и все с напряжением ждут от каждой встречи в Казани каких-то значительных изменений.

«Изменения проходят. Мы понимаем, что могут измениться принятые в 1944-м году Бреттон-Вудские договоренности, которые сделали доллар ведущей валютой в мире и дали теперь беспрецедентные возможности всякого рода хулиганствам США и тому демонизму, который привел к однополярной системе в мире. Сегодня все это разрушилось, и понятно, что все это вызывает страх и опасения коллективного Запада», — сказал он.

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Попытка и просьбы Зеленского к Западу сделать все для того, чтобы мир игнорировал Россию ни к чему не приводят, полагает парламентарий. Он добавил, что Гутерриш всегда придерживался украинской позиции, сейчас же он приехал в Казань, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

«Понятно, что все больше и больше людей обращаются. Мы видим, как Палестина обратилась. Никто не может решить палестинскую проблему, и руководство Палестины обращается к Путину с надеждой, что только он может каким-то образом защитить интересы палестинцев и повлиять на какую-то нормализацию отношений сторон конфликта, потому что и Израиль прислушивается к мнению России, и, естественно, арабский мир. А Зеленский бесится просто. Поэтому он не думает, что он делает. Любые, даже такие, нападки с точки зрения политика говорят только о его слабости», — заключил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на закрытии саммита БРИКС, оценил действия политического руководства Украины в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта, назвав их иррациональными. Он добавил, что действия киевских властей показывают, что они не работают в интересах своего народа.

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      Екатерина Смирная
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