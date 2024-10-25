Оценена ситуация с беспорядками в Коркино после расправы цыган над женщиной-таксистом

Ситуация в Коркино после расправы над женщиной стабилизирована

Ситуация с беспорядками в городе Коркино Челябинской области, которые начались после расправы цыган над женщиной-таксистом, стабилизирована. Об этом сообщает заместитель главы Коркино Мария Сейидова, пишут «Известия».

«Ситуация на территории округа полностью стабилизирована, толпа разошлась, все службы экстренного реагирования, правоохранительные, следственные органы продолжают дежурить», — сказала она.

По словам чиновницы, сотрудники правоохранительных органов могут продолжить дежурить и дальше, если этого потребует оперативная обстановка.

О расправе над женщиной-таксистом стало известно 24 октября. Предварительно, виновниками были цыгане. Коллега женщины рассказал, что на последний вызов она приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси. По его словам, пострадавшая получила три или четыре ножевых ранения, затем ее выбросили из машины.

Впоследствии в Коркино начались стихийные погромы. Толпа поджигала и переворачивала машины, которые считала цыганскими. На этом фоне из Челябинска в город прибыли дополнительные силы Росгвардии. Полиция задержала не менее 50 человек. Два человека получили огнестрельные ранения. Цыгане начали покидать Коркино на фоне погромов.