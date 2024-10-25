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19:38, 25 октября 2024Из жизни

Пассажир автобуса объявил себя гангстером и вцепился зубами в лицо девушке

В Великобритании мужчина набросился на девушку в автобусе и укусил ее за лицо

Фото: Carl Recine / Reuters

В Великобритании 19-летней девушке наложили 50 швов, после того как ей искусал лицо незнакомец в автобусе. Об этом сообщает The Sun.

В ноябре 2023 года Элла Доулинг ехала с подругами в автобусе и встретила там странного мужчину. 53-летний пассажир, которого, как выяснилось позже, звали Даррен Тейлор, начал комментировать внешность девушек и оскорблять их. Затем мужчина объявил себя гангстером, а подруг назвал «белым мусором». Девушки просили его прекратить, но Тейлор не останавливался.

На конечной остановке мужчина набросился на Доулинг и укусил ее за лицо. «Я не могла кричать, поскольку мои губы были у него во рту, — рассказала пострадавшая. — Это было отвратительно». По словам Доулинг, Тейлор вцепился в нее, как собака в игрушку. Девушка чувствовала, как дрожит мужчина и как кровь заливает ей одежду. «Боль, которую я испытала, когда он вонзил зубы мне в лицо, останется со мной навсегда», — сказала она.

Только спустя пять минут после нападения подругам удалось отбить Доулинг и сбежать. Мужчину задержали. На допросе Тейлор заявил, что был не в себе, поскольку в обычном состоянии он не способен причинить кому-либо боль. Его приговорили к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения.

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Доулинг доставили в больницу с глубокими ранами: ее губа была рассечена, а левая ноздря была почти оторвана. Девушка пережила двухчасовую операции по реконструкции лица. Она призналась, что, увидев себя впервые после нападения, не могла смотреть в зеркала несколько месяцев. «Я улыбаюсь и говорю по-другому, и это то, с чем мне придется научиться жить», — объяснила она.

Доулинг до сих пор не может ездить в автобусах. Если она выходит на улицу одна, обязательно разговаривает с кем-то по телефону, поскольку боится, что на нее снова нападут. Несмотря на это, девушка старается снова стать жизнерадостным и общительным человеком.

Ранее сообщалось, что вдова из Канады начала есть прах покойного мужа, когда узнала о его изменах. Со временем женщина пришла в себя и нашла нового партнера, однако она все равно ощущает горечь от предательства первого супруга.

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      Юлия Юткина
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