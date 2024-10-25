Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

Путин заявил о взрывной реакции Запада на его слова о военной помощи КНДР

Президент России Владимир Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его заявления о военной помощи КНДР в случае конфликта. О реакции западных стран он порассуждал в беседе с ведущей Ольгой Скабеевой.

«В четвертой статье [договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна] так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", — главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — пошутил президент России.

В июне 2024 года Москва и Пхеньян договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из государств. Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанном лидерами стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

24 октября российский президент, комментируя ратификацию договора, заявил, что стороны находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям», — подчеркнул Путин, добавив, что любые действия в рамках соглашения — «это уже наше дело в рамках этой статьи», которое не должно больше никого касаться.