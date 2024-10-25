Роднина одной фразой оценила повышение пенсий в России

Депутат Ирина Роднина о повышении пенсий в России: денег никогда не хватает

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила повышение пенсий в России. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отреагировала на законопроект фразой «денег никогда не хватает». Она добавила, что всегда работала и никогда не жила на одну пенсию.

Ранее Роднина раскрыла размер своей пенсии. Депутат заявила, что получает менее 30 тысяч рублей.

24 октября стало известно, что пенсионеры в России начнут получать проиндексированную пенсию с 1 января 2025 года. Глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам выделят более 106 миллиардов рублей.