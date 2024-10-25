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08:51, 25 октября 2024Россия

В Минпросвещения высказались о введении «Разговоров о важном» в детсадах

Минпросвещения: вопрос ввода «Разговоров о важном» в детсадах прорабатывается

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Специалисты прорабатывают вопрос о необходимости введения «Разговоров о важном» в детских садах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

Там добавили, что эксперты проведут анализ потребностей детей и их родителей. Кроме того, будет оценена кадровая возможность образовательных учреждений для дошкольников.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об идее распространить «Разговоры о важном» на детские сады. Комментируя предложение педагогов, он поддержал инициативу. Однако глава государства подчеркнул, что «Разговоры о важном» — это серьезное начало большой работы. «Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете?» — обратился он к учителям.

«Разговоры о важном» впервые прошли в школах России в сентябре 2022 года. Занятия направлены на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотизма» среди российских школьников. Впоследствии Минпросвещения решило проводить «Разговоры о важном» для родителей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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