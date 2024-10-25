В СК назвали число завершенных расследований и приговоров о наемничестве

СК: в России завершено 59 дел и вынесено 27 приговоров о наемничестве

В России завершено расследование 59 дел о наемничестве и вынесено 27 приговоров, в том числе заочно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Луганске.

Отмечается, что в суд передан еще ряд уголовных дел в отношении граждан Грузии, Латвии, США, воевавших на стороне Украины за вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в России вынесли приговоры 438 военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), а 58 из них получили пожизненный срок. Кроме того, стало известно, что российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Игорю Разинкову. Украинских разведчикам вменяется участие в руководстве антитеррористической операцией в Донбассе.