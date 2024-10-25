В ЦБ высказались об использовании средств от замороженных западных активов

Набиуллина: замороженные активы нельзя использовать как источник инвестиций

За счет замороженных западных активов невозможно создать надежный источник для инвестирования. Так о перспективе использования этого источника средств высказалась глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, ее цитирует газета «Ведомости».

На фоне того, как президент США Джо Байден объявил о решении выделить Украине кредит за счет процентов от замороженных российских активов, в РФ задумались о возможном ответе на этот шаг. В ЦБ ранее отмечали, что заблокированных активов иностранцев на счетах «типа С» больше, чем замороженных за рубежом ценных бумаг российских инвесторов. Однако использовать их для инвестиций не стоит.

«Нам нужно создавать привлекательные инвестиционные условия, для того чтобы <…> иностранцы дружественные и недружественные — все, кто хочет инвестировать в российскую экономику — могли это делать. <…> Для этого нужно создать условия для нерезидентов. Если они инвестируют после 2022 года, то надо дать им возможности репатриировать прибыль. <...> Я не очень поддерживаю идеи использования счетов "типа С"», — пояснила Набиуллина.

Замглавы Министерства финансов (Минфина) РФ Иван Чебесков заявил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы. Доллар США все чаще используется в качестве «оружия, напоминающего миру о рисках, связанных с трансакциями в американской валюте». На этом фоне страны с развивающейся экономикой продолжат делать акцент на национальные валюты для проведения трансакций и хранения своих международных резервов.