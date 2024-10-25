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14:08, 25 октября 2024Спорт

Загитову вновь раскритиковали за плохую речь

Педагог Афончиков: как только Загитова открывает рот, начинается беда

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Театральный режиссер, режиссер пластики, педагог по актерскому мастерству и сценическому движению Игорь Афончиков раскритиковал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за плохую речь. Его слова приводит Sport24.

«Алина с трех лет не говорит. Ей это запрещали, а сейчас просят говорить. Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда», — заявил специалист. Он отметил, что актерская профессия не всем дана.

Афончиков посоветовал учить фигуристку говорить, действовать и быть в кадре. «Она катается очень хорошо, и молодец до тех пор, пока не начинает что-то играть. Все, извините за выражение, — жопа», — заключил педагог.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеивал речь Загитовой. «Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Загитовой нужно работать», — писал журналист.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году спортсменка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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