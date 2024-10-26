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03:26, 26 октября 2024Мир

Американский экономист рассказал о роли США в появлении БРИКС

Экономист Сакс: БРИКС был создан из-за нарушений США норм международного права

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Международное объединение БРИКС появилось из-за грубых нарушений норм международного права со стороны США. Об этом рассказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как считает эксперт, страны БРИКС хотели показать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН. Он объяснил, что западные государства во главе со Штатами злоупотребляли своим положением на международной арене. По словам Сакса, они неоднократно свергали правительства других стран, устанавливали односторонние санкции, а также использовали другие незаконные средства принуждения.

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Экономист отметил, что появление формата БРИКС не подразумевало отмены системы ООН, а наоборот, стало символом защиты норм международного права.

«[Создание БРИКС] стало негласным ультиматумом США и другим о том, что они не смогут просто так отстраниться, выдумывая свои правила», — подчеркнул Сакс.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что саммит БРИКС, который состоялся в Казани, показал победу президента России Владимира Путина на всех направлениях во внешней политике.

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      Маргарита Пименова
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