Футболистам «Спартака» запретили ездить на электросамокатах под угрозой штрафа

Футболистам московского «Спартака» запретили ездить на электросамокатах. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, запрет прописан в новом пункте контрактов игроком. Отмечается, что за его нарушение футболистам грозит штраф, который составит до 1000 евро.

Ранее «Спартак» отменил стажировку легендарного игрока команды Александра Мостового, который проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза. Решение было принято самим клубом.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда имеет в активе 19 очков.