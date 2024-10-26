Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

Россиянин Анкалаев победил австрийца Ракича на турнире UFC 308

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал победу на турнире UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев оказался сильнее австрийца сербского происхождения Александра Ракича. Победитель схватки определился единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Теперь на счету 32-летнего Анкалаева 20 побед при одном поражении в ММА, один бой с его участием завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся. Ракич потерпел пятое поражение в 19 поединках.

Ранее два других россиянина победно завершили выступления на UFC 308. Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна, а Ринат Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды единогласным решением судей.