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23:02, 26 октября 2024Спорт

Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

Россиянин Анкалаев победил австрийца Ракича на турнире UFC 308
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал победу на турнире UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев оказался сильнее австрийца сербского происхождения Александра Ракича. Победитель схватки определился единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Теперь на счету 32-летнего Анкалаева 20 побед при одном поражении в ММА, один бой с его участием завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся. Ракич потерпел пятое поражение в 19 поединках.

Ранее два других россиянина победно завершили выступления на UFC 308. Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна, а Ринат Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды единогласным решением судей.

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