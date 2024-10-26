Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал победу на турнире UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев оказался сильнее австрийца сербского происхождения Александра Ракича. Победитель схватки определился единогласным решением судей по итогам трех раундов.
Теперь на счету 32-летнего Анкалаева 20 побед при одном поражении в ММА, один бой с его участием завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся. Ракич потерпел пятое поражение в 19 поединках.
Ранее два других россиянина победно завершили выступления на UFC 308. Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна, а Ринат Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды единогласным решением судей.