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13:19, 26 октября 2024Мир

Захарова отреагировала на решение Запада выдать многомиллиардный кредит Киеву

Захарова: Запад даст Киеву $50 млрд, чтобы Зеленский не вякал о ядерном оружии
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Запада выдать Киеву кредит в размере 50 миллиардов долларов. В своем Telegram-канале она предположила, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) пошли на это, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «не вякал про ядерное оружие».

«Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», — с иронией заметила дипломат.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

17 октября стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или стать членом НАТО.

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