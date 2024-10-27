Футболист «Реала» установил рекорд

Футболист Модрич стал самым возрастным футболистом в истории «Эль Классико»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории «Эль Классико». Статистика игрока доступна на сайте команды.

На момент матча против «Барселоны» хорватскому футболисту было 39 лет и 47 дней. До Модрича рекорд принадлежал экс-игроку «Барселоны» Дани Алвесу — 38 лет и 318 дней.

«Барселона» разгромила «Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Эль-класико» прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 4:0. Гости одержали победу благодаря нападающему Роберту Левандовски, который оформил дубль за две минуты, а также голам 17-летнего хавбека Ламина Ямаля и полузащитника Рафиньи.

Ранее стало известно, что Модрич согласился на двукратное понижение зарплаты ради нового контракта с «Реалом». После переговоров с руководством команды стороны достигли соглашения, что в следующем сезоне хавбек заработает 5 миллионов евро вместо 10.

Хорватский хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании и шесть раз становился победителем Лиги чемпионов.