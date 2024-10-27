Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 27 октября 2024Россия

Пушков заявил о провале замысла Запада по смене режима в Грузии

Сенатор Пушков: замысел Запада по смене режима в Грузии провалился
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и "небинарную" семью европейских народов», — отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что грузинскому президенту Саломе Зурабишвили не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам народа данной страны.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 59,1 процента голосов после пересчитанных данных с более чем 40 процентов участков. Помимо этого, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

При этом лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. Уточнялось, что «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. В правительстве региона раскрыли личности жертв

      Пушков заявил о провале замысла Запада по смене режима в Грузии

      Российская гимнастка продемонстрировала гибкость в купальнике на пляже

      В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

      Палестина поддержала идею России о «ближневосточном квартете»

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

      Названы ответственные за финансирование Киева после выборов в США

      Роль Нарышкина в ходе СВО раскрыли

      Пенсионеры взбунтовались против политики Талибана

      Российских подростков задержали за попытку поджога торгового центра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше