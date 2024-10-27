Пушков заявил о провале замысла Запада по смене режима в Грузии

Сенатор Пушков: замысел Запада по смене режима в Грузии провалился

План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и "небинарную" семью европейских народов», — отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что грузинскому президенту Саломе Зурабишвили не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам народа данной страны.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 59,1 процента голосов после пересчитанных данных с более чем 40 процентов участков. Помимо этого, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

При этом лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. Уточнялось, что «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты.