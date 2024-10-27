Россиянина заподозрили в расправе над женой в звании майора полиции

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в расправе над женой — майором полиции

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в расправе над женой — майором полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина хотел развестись с женой — он подозревал супругу в неверности. По версии следствия, вечером 26 октября между ними произошла ссора, в ходе которой россиянин ударил жену ножом.

Женщину спасти не удалось. Она проработала в органах внутренних дел больше 20 лет, занимала должность заместителя начальника одного из отделов.

Ранее в Краснодаре мужчина напал на полицейского. Предварительно, его целью было табельное оружие правоохранителя и патроны к нему.