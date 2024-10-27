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21:12, 27 октября 2024Россия

Симоньян дала совет бывшим партнерам России

Симоньян посоветовала бывшим партнерам России привыкать к непослушному миру

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» обратилась к бывшим партнерам Москвы с советом привыкать к миру, который их не слушается.

«Из БРИКС и из Грузии можно сделать только один вывод нашим бывшим партнерам: этот мир больше вас не слушается. Не слушается! Как они говорят в Америке — get used to it, привыкайте. Дальше будет только хуже», — заявила она.

Симоньян добавила, что в ином случае у них остается лишь два варианта: разрушить непокорный им мир, либо целиком переселиться на Марс, над чем, по ее словам, активно работает американский предприниматель Илон Маск.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. По словам министра, курирующего вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненада Поповича, 90 процентов населения страны выступает против ограничительных мер в отношении Москвы.

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      Марина Совина
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