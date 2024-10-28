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16:53, 28 октября 2024Из жизни

Ботаник наткнулся на пожирающего утконоса питона

В Австралии засняли питона, который пожирал утконоса

Кадр: The Guardian

Ботаник стал свидетелем финала схватки между питоном и утконосом. Об этом пишет The Guardian.

Случай произошел в штате Квинсленд, Австралия. Двое ботаников, Эллиот Боверман и Даррен Уильямс, искали редкое растение в одном из национальных парков. Внезапно Боверман позвал напарника, потому что наткнулся на необычную сцену. У него на глазах двухметровый австралийский водяной питон заглатывал утконоса. Ученые засняли пожирающего добычу хищника и ушли вглубь леса, чтобы не побеспокоить его.

Предположительно, утконос боролся с противником, прежде чем питон задушил его. У этих необычных млекопитающих есть ядовитые шпоры на лапах.

Утконос — водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии. Это единственный современный представитель семейства утконосовых. Хотя утконосы — млекопитающие, они размножаются, откладывая яйца.

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      Антонина Черташ
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