Бывший замминистра энергетики России обжаловал свой арест

Бывший замминистра энергетики России Яновский обжаловал арест

Адвокаты бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского обжаловали его арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторона защиты захотела оспорить решение Никулинского суда Москвы. Дата заседания пока не назначена.

Яновского задержали в Москве 24 октября по делу о хищениях. Показания на экс-замминистра энергетики России дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли. Сейчас следствие оценивает ущерб по этому делу более чем в 175 миллионов рублей.

25 октября бывшего министра арестовали. Он не признает свою вину.