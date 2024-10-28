Лавров сообщил о неискренних попытках достичь мира на Украине

Лавров: далеко не все попытки достичь мира на Украине являются искренними

Далеко не все попытки урегулирования украинского конфликта являются искренними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК.

«Идей много, далеко не все они продиктованы искренним желанием добиться мира», — сообщил глава МИД.

Лавров добавил, что Россия дала оценку ситуации на линии фронта и предложений по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что достичь мира удастся в том случае, если Украина станет нейтральной страной, а также будут прекращены «попытки втянуть ее в НАТО, должны быть пресечены ростки неонационализма».

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия делает все возможное, чтобы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану.